الأردن : اعمال شغب في الرصيفة اثر مقتل مطلوب مخدرات

دوت الخليج : - افتعل مجموعة من الاشخاص اعمال شغب ليلة السبت الاحد جراء مقتل مطلوب بقضايات مخدرات خلال مداهمة امنية ومبادلته لاطلاق النار على القوة الامنية . واقدم المحتجين على اغلاق الشارع قرب طريق عمّان الزرقاء السريع بالاطارات المشتعلة والحجارة . وتدخلت الاجهزة الامنية لفتح الطريق وابعاد المحتجين .

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