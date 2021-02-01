فريق الصحة العالمية يزور مراكز السيطرة على الأمراض بووهان

ووهان ـ وكالات: زار فريق تقوده منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول جائحة كورونا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في منطقة ووهان التابعة لمحافظة هوبي بوسط الصين، حيث ظهر تفشي المرض في أواخر العام 2019. في وقت لاحق زار فريق منظمة الصحة العالمية، سوق للحيوانات الحية في مدينة ووهان وكتب بيتر داسزاك، الاستاذ في علم الحيوانات وعضو فريق منظمة الصحة” نقوم بزيارات مهمة للغاية ، سوق بالجملة وسوق هوانان للحيوانات الحية. هذه الزيارات مليئة بالمعلومات ومهمة من أجل فرقنا المشتركة لفهم طبيعة وباء كوفيد لدى بدايته في الانتشار نهاية عام 2019 “.

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