الطفرات تطيل عمر كورونا.. ودول قد لا يصلها اللقاح قبل 2024

■ 306 آلاف إجمالي الإصابات فـي الإمارات

■ الجزائر تبحث مع روسيا إنتاج لقاح «سبوتنيك5»

■ البنتاجون يعلن تعليق خطة تطعيم معتقلي جوانتانامو

■ الاتحاد الأوروبي عازم على تلقيح 70% من البالغين بحلول الصيف

■ 9 ملايين بريطاني يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح

■ قيود غلق المتاجر تكلف فرنسا 500 مليون يورو شهريا

■ هولندا تعاود فتح المدارس الابتدائية الأسبوع القادم

■ القبض على 80 شخصا جراء إنتاج لقاحات مزيفة فـي الصين

■■ القاهرة ـ عواصم ـ وكالات:

باتت مسألة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الشغل الشاغل لكل دول العالم الفقيرة والغنية. وقال محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن عددا من الدول المتقدمة استطاعت أن تؤمن لنفسها من اللقاح أضعاف أعداد البشر فيها، بينما دول أخرى لم تؤمن حتى الآن أى نسب معقولة تصل بها إلى بر الأمان.■ ■

وتوقع محيي الدين أن تصل الدول المتقدمة إلى تأمين احتياجاتها من اللقاح وتوفيره قبل نهاية العام الجارى، لكن الدول النامية والأسواق الناشئة قد تصل إلى ذلك على مدار العام القادم، مشيرا إلى أن الدول الأكثر فقرا قد لا يصلها هذا اللقاح إلا بعون دولى ضخم، ولن يكون ذلك قبل عام 2024. وذكر محيى الدين، أن الدول المتقدمة يجب أن توفر اللقاحات للدول الأكثر فقرا حتى وهي تسعى لتوفير احتياجاتها الشخصية في توفير اللقاحات، مؤكدا أن نسب الفقر مخيفة، والتى زادت عالميا لمستويات غير مسبوقة منذ عام 1998، وأنه في أكثر من عقدين من الزمان ينعكس هذا المنحى إلى الصعود بحوالي 95% لـ115 مليون فرد، وفقا لتقديرات البنك الدولي الجارى مراجعتها. من جهة اخرى، نقلت مجلة “نيو زويك” عن خبراء في مجال الرعاية الصحية، قولهم إن “الطفرات التي ظهرت على فيروس كورونا منذ ظهوره أول مرة قبل نحو عام، قد تطيل عمر الفيروس عاما آخر”. ويقول العلماء إن الطفرات تبرر ارتفاع معدل الإصابات في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وعدم اكتساب مناعة القطيع. وتنطلق وجهة النظر هذه من الطفرات السريعة التي طرأت على الفيروس، الذي تحور إلى نسخ أسرع انتشارا وقد تكون أكثر خطورة، مما أثار مخاوف بشأن تقويض الجهود بشأن اللقاحات. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 103 ملايين و 395 ألفا و 858حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 9 حالات وفاة و2730 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 306 آلاف حالة. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا. بدورها ذكرت الجزائر أنها بحثت مع روسيا إمكانية إنتاج لقاح “سبوتنيك5” الواقي من فيروس كورونا المستجد. وقال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إنه أجرى محادثات بشأن إنتاج اللقاح مع السفير الروسي إيجور بيلييف. وقد وعد جراد بأن تشتري حكومته لقاحات مضادة لفيروس كورونا بكميات كافية، وقال قبيل تلقيه اللقاح في مستشفى بالجزائر العاصمة إن كمية اللقاح ضد فيروس كورونا التي تعتزم الجزائر استيرادها ستكون كافية. في فلسطين أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 586 إصابة جديدة بالفيروس و11 وفاة وقالت إن قطاع غزة سجل 215 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 79 حالة وفاة و 6597 إصابة جديدة. بدوره أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” تعليق العمل بخطة تلقيح معتقلي جوانتانامو ضد فيروس كورونا، وذلك إثر موجة من الاستياء سببها الإعلان. وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في تغريدة على موقع تويتر، “لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في جوانتانامو”. من جهته أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال عازماً على تحقيق هدفه المتمثل في تلقيح 70% من البالغين بحلول نهاية الصيف، وذلك بعد إعلانه أن مختبر أسترازينيكا سيزيد كمية اللقاحات المخصصة للاتحاد في الربع الأول من العام بنسبة 30%. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين إن شركة أسترازينيكا ستسلم 9 ملايين جرعة إضافية من لقاح كوفيد19 إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذا العام، ليصل إجمالي الجرعات إلى 40 مليونا خلال هذه الفترة كما أنها ستبدأ عمليات التسليم قبل أسبوع واحد من الموعد المتوقع. في السياق تمكنت بريطانيا من تطعيم أعداد قياسية من السكان، فى الوقت الذى يحرز فيه برنامج التطعيم ضد الفيروس تقدماً بطيئاً في دول الاتحاد الأوروبي وتشير الإحصاءات الحكومية البريطانية إلى أنه بلغ عدد التطعيمات بالجرعة الأولى من اللقاح إلى ما يقرب من 9 ملايين. في فرنسا قال وزير المالية برونو لومير إن قرار فرنسا إغلاق أكبر المتاجر لاحتواء تفشي فيروس كورونا سوف يكلف الدولة 500 مليون يورو شهريا. من جهة أخرى اقترب عدد مرضى كوفيد19 في المستشفيات بفرنسا من أعلى مستوى له منذ 9 أسابيع. بدورها ذكرت الحكومة الهولندية إنها ستعاود فتح المدارس الابتدائية من الثامن من فبراير في أول تخفيف لإجراءات العزل العام منذ شهور. آسيويا، ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا، للاشتباه في إنتاجهم لقاحات “زائفة” مضادة لفيروس كورونا المستجد، وتمت مصادرة 3000 جرعة لقاح، بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء الصين. في سنغافورة أعلن تان سي لينج، المسؤول في الحكومة أمام البرلمان إنه سيعطي الأولوية للعمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع، في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.