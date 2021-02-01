أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة أبو بكر شماخ

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة أبو بكر شماخبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ ابوبكر سالم شماخ، عضو اللجنة الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع والتنمية.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشهودة، واسهاماته في مجال التنمية المجتمعية والإنسانية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد / احمد سالم شماخ، وجميع أفراد الاسرة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة، بهذا المصاب.

سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

