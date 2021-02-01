أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي السماوي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي السماويبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد عبد الولي السماوي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بمحافظة البيضاء بوفاة المغفور له بإذنه تعالى ، عمه القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز السماوي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في السلك القضائي.

وفي البرقية التي بعثها أيضا إلى نجل الفقيد الأستاذ عبد الرحمن عبد العزيز السماوي وكافة ال السماوي بمديرية رداع محافظة البيضاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة، بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

