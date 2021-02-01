مصر.. تحقيق عاجل في "حريق فيصل"

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمخزن أحذية جلود غير مرخص، في أحد العقارات المخالفة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، والمستمر منذ يومين وأدى إلى انهيار أجزاء من العقار.

وتبلغ مساحة المخزن غير المرخص ألف متر، ويقع داخل العقار الذي 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان.

ولم يسفر الحريق، الذي عرف إعلاميا بـ"حريق فيصل"، عن وقوع إصابات، إذ تم إخلاء الشقق المأهولة بالسكان.

وطالبت لجنة من كلية الهندسة، بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار أعمدة الحديد المسلح بسبب مضخات المياه.

وشددت النيابة الإدارية في بيان صحفي، على أهمية الإبلاغ عن أية مخالفات بناء دون ترخيص، أو بناء على الأراضي الزراعية.