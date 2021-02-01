انخفاض أعداد المصابين بكورونا فى بلجيكا بشكل ملحوظ

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز البلجيكى لإدارة الأزمات - فى تقريره اليومى - إلى أن 75 مصاباً قد أدخلوا للمشافى يوم أمس وهو الرقم الأدنى منذ الـ3 من أكتوبر الماضى.. حسب ما أوردته وكالة أنباء "آكى" الإيطالية.

وأشار التقرير الى أن متوسط المعدل اليومى لهذه الشريحة من المصابين كان يصل إلى 114 شخصًا خلال الأسبوع الأخير من العام الماضى.

وأعرب خبراء المركز عن تفاؤلهم بهذا الانخفاض قائلين "لو استمرت الأمور على هذا الحال، فمن الممكن التفكير فى تخفيف القيود اعتبارًا من منتصف الشهر الجارى أو بداية مارس المقبل".

وكان المركز قد سجل اليوم الاثنين، 26 حالة وفاة و2.316 إصابة جديدة بكورونا؛ ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات إلى 21 ألفًا و92 حالة.. والمصابين إلى 710 آلاف و153 حالة.