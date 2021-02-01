السودان: نحرص على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا ولا تفريط فى شبر من أراضينا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صفحة مجلس السيادة السودانى على موقع التواصل "فيسبوك"، قال عضو المجلس الفريق ركن ياسر العطا، إن "السودان حريص على تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة".
وأضاف خلال زيارته إلى جيبوتى: "الحدود تم ترسيمها، والسودان يملك كافة الوثائق التى تؤكد ذلك، والمودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية"، معربًا عن ثقته فى عدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا، وإيمانه بالحل السلمى.
وأكد العطا، أن "السودان لن يفرط فى شبر من أراضيه".
وكان الجيش السودانى تمكن من استعادة أراضيه التى احتلتها ميليشيات إثيوبية فى نوفمبر الماضى، وأعاد انتشاره وتمركزه فى مناطق الفشقة على الحدود الشرقية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1995.
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