جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الأمن الدولى أعلن انعقاد جلسة طارئة، غدًا الثلاثاء، لبحث الوضع فى ميانمار، فى أعقاب إنقلاب الجيش على حكومة أونج سان سوكى، المنتخبة ديمقراطيًا والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى اعتقالها مع زعماء آخرين فى البلاد صباح اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش ميانمار يحل حكومة البلاد بعد الانقلاب ويعين 11 وزيرًا جديدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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