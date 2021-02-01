مبعوث الاتحاد الأوروبى يطلب لقاء نافالنى

وفى مؤتمر صحفى يومى للمفوضية الأوروبية، قال بيتر ستانو، إن "مشروع الزيارة إلى موسكو باق، لكن ما يحصل فى روسيا غير مقبول، المعاملة التى يلقاها نافالنى غير مقبولة، وبوريل يريد التطرق إلى هذه المواضيع مع نظرائه الروس".
وأضاف: "نحن على اتصال مع فريق نافالنى لمعرفة ما هى احتمالات مثل هذا اللقاء، لكن فى هذه المرحلة، لا يمكننى تأكيد شىء"، مضيفًا أنه "خلال التحضير لزيارة ما، لا يتم الإصرار وإنما تجرى محاولة الاتفاق مع النظراء حول البرنامج".
وقال: "الممثل الأعلى يغادر إلى موسكو مع رسالة قوية جدًا وواضحة جدًا من الاتحاد الأوروبى، مفادها أن ما يحصل فى روسيا غير مقبول".
وكانت موسكو أوقفت نافالنى لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج من تسمم بغاز الأعصاب.
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