غدًا.. مجلس الأمن يبحث تطورات وضع ميانمار بعد الانقلاب

جدة - نرمين السيد - وقال جيش ميانمار، اليوم الإثنين، إنه سيجرى انتخابات حرة ونزيهة، وأنه سيسلم السلطة للحزب الفائز بعد أن سيطر على البلاد، لافتًا إلى وقوع عمليات تزوير خلال انتخابات العام الماضى.
وفى مقال عبر موقعه الإلكترونى الرسمى، قال جيش ميانمار إن قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج، تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقى" بشكل عادل، إلا أنه لم يحدد موعدًا لإجراء هذه الانتخابات، وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام.
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