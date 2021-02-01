بيان مشترك من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - عُقد الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى اليوم الاثنين، بناءً على دعوة من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك تحت الرئاسة المشتركة لأحمد أبو الغيط وموسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى، وبمشاركة كبار مسئولى الجانبين.





استعرض أبو الغيط وفقيه، مجمل أوجه علاقات التعاون المتميزة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى فى شتى المجالات والقطاعات ذات الأهمية المشتركة للجانبين، واتفقا على أهمية الاستمرار فى تمتين وتطوير هذه العلاقة لخدمة الأهداف العليا المشتركة للمنظمتين.

كما تناولا المرحلة التى وصلت إليها مسيرة الشراكة العربية الإفريقية وبحثا سبل تعزيز فعالياتها تأسيسا على الروابط التاريخية وجذور العلاقات الممتدة بين الدول والشعوب العربية والإفريقية، حيث استعرضا الجهود التى بذلت حتى تاريخه فى سبيل تنفيذ مقررات القمة العربية الإفريقية الرابعة التى عقدت عام 2016 فى مالابو بغينيا الإستوائية، والخطط والبرامج المشتركة التى ترمى إلى دفع النشاط والعمل التكاملى بين الجانبين العربى والإفريقى على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتنموى والثقافى، وتطلعا إلى انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة بالرياض فى المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان، مجمل التطورات والقضايا ذات الاهتمام فى الفضاء العربى الإفريقى المشترك، والحاجة إلى تكثيف الجهود العربية والأفريقية المبذولة لتسوية الأزمات ومعالجة التحديات الواقعة فى المنطقة.

كما اتفق الجانبان على أهمية تكثيف العمل من أجل مساندة الأطراف فى ليبيا على استكمال مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية بكافة جوانبها، ودعم السودان على الإتمام الناجح لعملية انتقاله السياسى، والوقوف مع الصومال لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى كافة أرجاء البلاد، كما استعرضا مجمل الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى، والحاجة إلى تشجيع جهود التعاون والتكامل وحسن الجوار فى المنطقة، وتبادلا الرؤى فى هذا الخصوص حول التطورات على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وسير مفاوضات سد النهضة التى يرعاها الاتحاد الإفريقى بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتسوية الخلافات القائمة بين الصومال وكينيا.

عبر أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، عن خالص تقديره للموقف الثابت للاتحاد الإفريقى دعما للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأكد موسى فقيه، على ثبات موقف الاتحاد فى مناصرة فلسطين والقضية العادلة للشعب الفلسطينى إلى أن ينال حريته وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع العاشر للتعاون العام بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى خلال عام 2022 فى أديس أبابا.