الإمارات استقبلت أكثر من 130 ألف إسرائيلي منذ توقيع اتفاقية السلام

أعلن رئيس البعثة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إيتان نائيه، اليوم الاثنين، عن استقبال الإمارات نحو 130 ألف زائر إسرائيلي منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في سبتمبر الماضي.
وأعرب نائيه عن توقعاته بأن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بلقاح كورونا، فإنه من المنتظر ارتفاع أعداد السائحين من الجانبين، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد نائيه من جهة أخرى، أن وجود ممر جوي أدى لشحن البضائع بين الطرفين في غضون ساعات، بينما تستغرق مدة الشحن عبر البحر نحو 16 ساعة.
وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي أن الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وإسرائيل في غرب آسيا بإمكانه خلق ممر ينطلق لجميع أنحاء العالم.
وأوضح أن مجتمعات الأعمال في إسرائيل والإمارات تسعى حاليا إلى تعزيز التعاون التجاري.
وقال نائيه إن "المزايا التي تتمتع بها الدولتان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، إذ إن إسرائيل لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق.
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