جيش ميانمار يعلن حل الحكومة ويعين 11 وزيرا جديدا

أعلن قادة الانقلاب العسكري في ميانمار حل حكومة الزعيمة أونج سان سو تشي، وتعيين 11 وزيرا جديدا بعد استيلاء الجيش على السلطة في البلاد.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الجيش في ميانمار أقال 25 وزيرا ونائبا في حكومة الزعيمة التي اعتقلت صباح اليوم، وتم تعيين 11 وزيرا بديلا.
وجاء الإعلان على قناة تلفزيونية محلية موالية للجيش، وشملت التعيينات الجديدة حقائب المالية والصحة والإعلام والشئون الخارجية والدفاع.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الجيش البورمي الاستيلاء على السلطة واعتقال الزعيمة أونج سان سو تشي والرئيس وين مينت وعدد كبير من مسؤولي الحزب الحاكم في ميانمار.
وانهالت ردود الأفعال الدولية ارافضة للانقلاب على السلطة في البلاد، حيث ندد لأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونج سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين.
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