السعودية وإيران.. تفاصيل أول لقاء تليفزيوني لوزير الخارجية الأمريكي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أول لقاء تلفزيوني عقب توليه منصبه، مع قناة "إن.بي.سي" الأمريكية، حيث تحدث خلال اللقاء عن العلاقات مع السعودية ونهج الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران.

وقال بلينكن، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقوم حاليًا بمراجعة العلاقات مع السعودية، للتأكد من أنها تتفق مع المصالح والقيم الأمريكية.

ولدى سؤال بلينكن عن قضية الصحفي جمال خاشقجي، رفض بلينكن توجيه أي اتهام إلى السعودية، وقال إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عمل شائن.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن إيران "على بعد أسابيع" من قدرتها على إنتاج مواد نووية كافية لصنع سلاح دمار شامل.

وأكد بلينكن أن طهران تقترب من القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي، قائلا إن الأمر قد يكون "مسألة أسابيع" فقط، إذا استمرت في تجاهل القيود عن الاتفاق النووي.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إذا ما وافقت إيران على ذلك، ثم عملت مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها على التوصل إلى اتفاق "أطول وأقوى" يشمل قضايا أخرى.

وأشار بلينكن إلى أن مسألة الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران لا تمت بصلة بالاتفاق النووي الإيراني، مستبعدًا ربط كلا الأمرين ببعضهما.