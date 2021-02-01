حقيقة استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

ذكرت وسائل إعلام ليبية على رأسها "ليبيا 24" أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تقدم باستقالته من منصبه باعتباره مرشحا للمجلس الرئاسي الجديد. في المقابل، نقلت فضائية "العربية" عن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح نفيه التقدم باستقالته من رئاسة المجلس. جاء ذلك بعد أيام من إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء. وشملت الأسماء 24 مرشحا للمجلس الرئاسي، بينهم عقيلة صالح، بينما تم ترشيح 21 اسما لمنصب رئيس الحكومة المرتقبة. ويجتمع أطراف الحوار الليبي في جنيف خلال الأيام الجارية للتصويت على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من 3 أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان. كان عقيلة صالح أكد في تصريحات صحفية أنه سيعمل على دمـج جـمـيـع الـوزارات والمؤسسات وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان والعدل والمساواة ومحاربة الفساد والإرهاب.

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