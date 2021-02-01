وول ستريت جورنال: ردود فعل سلبية على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

كشفت استطلاعات الرأي أن جيل الألفية كان أكثر انتقادا للوكالة مقارنة بالأجيال السابقة، حيث تواجه وكالة المخابرات منافسة أشد من أرباب العمل في القطاع الخاص وعدم وجود سياسة خارجية واضحة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد.

وأطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حملة جديدة لتوظيف جيل الألفية من الجيل Z لأدوار جديدة على الرغم من ردود الفعل السلبية؛ بسبب الرأي السلبي للمنظمة ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.

وفقًا لـ وول ستريت جورنال، نشرت وكالة المخابرات المركزية إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك وظائف شاغرة على لينكد إن، وأطلقت موقعًا وشعارًا جديدًا في محاولة لإعادة توجيه حركة المرور إلى الهواتف المحمولة وخدمات البث التلفزيوني.

وقالت شيروندا دورسي، نائبة المدير المساعد لشؤون المواهب في وكالة المخابرات المركزية: "كان علينا أن نذهب إلى حيث توجد الموهبة"، مضيفة أن عدد التعيينات في عام 2020 كان ثالث أكبر عدد خلال عقد.

وتقول دورسي إن المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) هي من أولويات التوظيف وأن المنافسة كانت "عميقة" في هذا المجال ، "خاصةً حيث يمكنهم تقديم حزم تعويضات أعلى".

وكانت وكالة المخابرات المركزية تأمل في تعزيز التنوع لبناء قوة عاملة " تعكس أمريكا'' ، على الرغم من مسح داخلي أظهر أن 26.5 في المائة فقط من الأقليات في السنة المالية 2019، وفقًا للتقرير.

ولكن دراسة استقصائية أجرتها جامعة تكساس عام 2019 لصالح مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية وجدت أن 78 في المائة من المجيبين الأمريكيين المولودين بين عامي 1928 و 1945 قالوا إن وكالة المخابرات المركزية لعبت "دورًا حيويًا في حماية البلاد'' مقارنة بنسبة 47 في المائة من جيل الألفية.

وقال ريتشارد سولومان ، خريج جامعة إنديانا البالغ من العمر 24 عامًا ، مشيرًا إلى الحرب على رعب.

وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق في التقرير ووكالة المخابرات المركزية بتعليقات على خطة التوظيف.

وقال أحد مستخدمي تويتر: "نحن نعد بأننا إذا مولنا انقلابًا للإطاحة بقائد منتخب ديمقراطيًا واستبداله بديكتاتور ، فسوف نبذل قصارى جهدنا لإبعادك عنه".

وكتبت تغريدة أخرى على تويتر: "المرشحون المفضلون لديهم تقارب للحرب الخارجية ، والسلطة المؤسسية ، والاستبداد"

لاحظ أحد المستخدمين تغيير الشعار ، قائلًا: "كانت وكالة المخابرات المركزية مثل" كيف نجعل الإطاحة بالحكومات ذات السيادة وإرهاب العلم الكاذب المحلي أكثر توجهًا إلى جيل الألفية وجيل زد ".

جاء التقرير في أعقاب رسالة بريد إلكتروني من الوكالة تحذر العملاء السابقين من العمل مع حكومات أجنبية ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أواخر يناير ، مستشهدة بعرض سابق أدين بالتجسس لصالح الصين في عام 2018.