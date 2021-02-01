شروط استحقاق ساند للرجال والنساء 1442وطريقة صرف حقوقي في ساند

شروط استحقاق ساند للرجال والنساء 1442 – 2021 بالمملكة السعودية، وهو النظام المسؤول عن رعاية العاملين بالمملكة وأسرهم خلال فترة التعطل عن العمل في حالة كان التعطل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، حيث يهدف إلى توفير الحد الأدنى من الدخل للأسرة لنيل حياة كريمة في ظل الفترة الانتقالية بين الموظفين، كما يقدم برنامج ساند التدريب اللازمة للعاملين للحصول على وظيفة جديدة تتناسب معهم وذلك بعدما يقوم بالاستعلام عن العامل والتأكد من أحقية الصرف ويمكنكم التعرف عن أحقية الصرف من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط استحقاق ساند للرجال والنساء 1442 – 2021 بالمملكة السعودية

حددت الهيئة العاملة للتأمينات الاجتماعيات بالمملكة السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين للاستفادة من تأمين ساند، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون قد تم فصله من العمل لأسباب خارجه عن إرادته ورغبته.

أن لا يمتلك المتقدم دخل شهري جانبي خاص.

أن لا يتجاوز سنه الـ 60 عام ويكون قادر على العمل.

يتم التقديم بالهيئة العامة للتأمينات خلال فترة لا تزيد عن 90 يوم من تاريخ ترك العمل.

البدء في البحث عن عمل جديد بجدية مع ضرورة الالتزام بكافة التدريبات التي يقدمها النظام.

التحقق من أهلية الاستحقاق في ساند

كما يمكنكم التحقق من أهلية الاستحقاق في ساند كأحد الخدمات الالكترونية التي يقدمها النظام من خلال موقع مؤسسة التأمينات العامة الرسمي، حيث يمكنكم الاستعلام عن التأمينات وموعد صرفها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمينات الرسمي.

الذهاب إلى الخدمات الالكترونية.

الضغط على خيار التحقق من أهلية ساند.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة الرمز المرئي المتغير.

سيقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بصاحب الهوية.

كما يمكنكم الاتصال بالرقم المجاني 011808777 أو الرقم الموحد التابع لنظام ساند 8001243344.

كم راتب ساند السنوي

طريقة التسجيل في نظام ساند التأمينات اون لاين

طريقة صرف حقوقي في ساند

من المقرر أن يتم صرف راتب ساند في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وقد يتأخر الصرف ليوم واحد فقط في حالة كان اليوم الأول من الشهر هو يوم سبت، كما يتم الصرف في اليوم الأخير من الشهر في حالة كان اليوم الأول يوم جمعة، وفي الأعياد الرسمية غالبا ما يتم صرف الرواتب قبل الأعياد، ويتم التقديم للحصول على راتب ساند عن طريق اتباع الخطوات التالية: