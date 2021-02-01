رابط منصة مدرستي التعليميه 1442 بعد عودة المدارس.. وأهم القرارات الجديدة بخصوص الحضور

رابط منصة مدرستي التعليميه 1442 بعد عودة المدارس، فذلك ما يبحث عنه الآن جميع الطلاب والطلابات في المملكة العربية السعودية لجميع المراحل، وأيضاً يبحث عنه المعلمين والمعلمات لأن ذلك المنصة لا يقتصر دورها وأهميتها علي الطلاب فقط، بل للمعلمين في المملكة دورهم الأساسي والمهم في تلك المنصة التعليمية، ولذلك فقد نقدم لكم عبر موقعنا رابط منصة مدرستي التعليميه وذلك لاستمرار التعليم عن بعد في المملكة في ظل تلك الأزمة التي تمر بها البلاد والتي يلزم من أجل حلها تقليل التجمع والاختلاط الكثير بين البشر، ولذلك بعد قرارات وزير التعليم السعودي الأخيرة والتي تنص علي أن عملية التعليم عن بعد تستمر الي حين إصدار إشعار أخر نستدرج معكم رابط منصة مدرستي وأخر وأحدث قرارات التعليم المستجدة حتي الآن.

رابط منصة مدرستي التعليميه 1442

تم إنشاء منصة مدرستي التعليميه من أجل ممارسة التعليم والتعلم في المملكة دون مشاكل ودون تعطل التعليم مع الأزمة المرضية التي يمر بها جميع بلدان العالم، فقد أطلقت المملكة العربية السعودية تلك المنصة الإلكترونية وواجهت العديد من المشاكل البرمجية منذ انطلاقها، ولذلك أصدرت الوزارة رابط جديد للمنصة لتكملة المسيرة التعليمية عليها، ومتابعة الدروس واستقبال دروس الفصل الدراسي الثاني وحل الوجبات المدرسية ورفعها عليها، ولذلك بعد تواجد رابط منصة مدرستي التعليميه الجديد، اتبع تلك الخطوات لإنشاء حساب جديد، وهي كالأتي:

قم بالدخول الي المنصة، ثم اضغط علي تسجيل حساب جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة كرقم الهوية، رقم الهاتف الجوال، رمز التحقق الذي تم إرساله الي رقم الجوال الخاص بك. ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الذي تم عرضه لك (يجب الاحتفاظ به لتسجيل الدخول بهما)، ثم الضغط علي تسجيل.

أحدث قرارات التعليم المستجدة

أخر القرارات التي تم إعلانها من قبل وزير التعليم السعودي هي أن يتم تحويل العام الدراسي الي ثلاثة فصول دراسية، وذلك بدلاً من النظام المعتاد وهو أن يكون العام فصلين فقط الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، كما أنه سيتم تدريب الطلاب والطالبات الجامعين إجباري لمدة ستة شهور قبل الحصول علي شهادة التخرج، ومن ضمن القرارات توسيع نظام التعليم الابتدائي المشترك وتحديث ضوابط التقيم الأدائي للمعلمين.