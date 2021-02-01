SA رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati وخطوات تسجيل الدخول إلى المنصة للتعلم عن بعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن إتاحة رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 ليتمكن كل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من إستكمال العملية التعليمية عن بعد بطريقة إلكترونية، وذلك لإستكمال عملية التعليم في ظل إنتشار فيروس كورونا من المنزل ولعدم حدوث أية خسائر بشرية سواء كانت في الطلاب أو في هيئة التدريس، وسيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 هــ على نفس مسيرة الفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي التعليمية، وسنتابع معكم عبر موقعنا رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات التسجيل بها.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

تزايدت عمليات البحث في اليومين الماضيين حول رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 حيث تعتبر منصة مدرستي هي أهم منصة سعودية متواجدة حاليًا والتي يبحث الكثير عن الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، ويمكن للطلاب في جميع الصفوف الدراسية بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور متابعة الفقرة القادمة لتتمكن من الدخول إلى المنصة والتسجيل بها بسهولة.

أولًا يجب الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية السعودية.

يجب تحديد إذا كان هذا الحساب (حساب طالب، حساب معلم، حساب ولي أمر).

الضغط على “تسجيل حساب جديد” في أقصى يمين الصفحة.

سيتطلب منك إدخال بعض البيانات الرئيسية مثل رقم الهوية الشخصية ورقم الهاتف ورمز التحقق وغيرها.

أنقر على “تحقق”.

سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بكتابته تحتوي على رمز التحقق، يجب أن يتم كتابته في خانة “أدخل رمز التحقق الوارد لك”.

أنقر على “تحقق”.

سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر، ويجب الإحتفاظ بهم للتمكن من الدخول من حين لآخر.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1442 هــتسجيل منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا

يمكن التسجيل عبر تطبيق توكلنا للطلاب عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف وسيتم عرض العديد من المنصات عند الدخول قم بالضغط على منصة “مدرستي”، قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وسيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة السر، يتم الضغط على تسجيل حساب طالب بإستخدام مايكروسوفت أوفيس وكتابة كلمة السر التي تم إرسالها والضغط على “تسجيل”، وهكذا تتمكن من الدخول إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا.