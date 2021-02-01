عاجل .. الصحة العالمية : انخفاض إصابات كورونا للأسبوع الثالث على التوالى

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى مشترك مع الفيفا حول تطورات كورونا، إن الفيروس شكل تحديا لأقوى الأنظمة الصحية فى العالم. وتابعت "الفيروس يشكل خطورة ويجب عدم التسرع فى إجراءات فتح الاقتصادات، ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات". وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن الأنباء حول فيروس كورونا مشجعة فى الآونة الأخيرة. ومن جانبه أعلن الفيفا أنه يقوم بالترويج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم.

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