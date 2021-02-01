عقيلة صالح يتعهد بالمحافظة على استقلال القضاء الليبى ودعم الأجهزة الأمنية

جدة - نرمين السيد - وقال صالح -خلال كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسى وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الاثنين- إن استقلال الجهاز القضائى هو الضامن لحرية الإنسان.. مبينا أن أول أهدافه هى دعم القضاء والأجهزة الأمنية، حيث لا يجوز حبس أى إنسان إلا بموجب القانون.

وأضاف صالح: "إذا وصلنا لتكوين سلطة واحدة فلن نسمح بالمساس بكرامة المواطن".. مشددا على رفض استيفاء الحق بالذات وعلى دور الإعلام الذى يفترض به أن يكف عن التشهير.

وتحدث صالح عن الاتفاق السياسى، مؤكدا أن عليه بعض الملاحظات حيث لم يعتمد من مجلس النواب كما لم يضمن فى الإعلان الدستورى، كما أن رئيس المجلس الرئاسى لم يرشح من مجلسى النواب والدولة، بالإضافة لرفض حكومة الوفاق مرتين من قبل مجلس النواب، مضيفا أن المتعارف عليه أنه عندما ترفض الحكومة مرتين من مجلس النواب يجب أن تستبدل.