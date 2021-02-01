ليبيا : استئناف الرحلات الجوية بين مصراتة وبنغازى بعد توقف 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة المطار -فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- أن الخطوط الإفريقية، ستنظم اعتبارا من الأحد المقبل، رحلة إلى صفاقس، وأخرى إلى إسطنبول، تعقبها رحلة، الخميس بعد المقبل 11 فبراير، إلى إسطنبول وأخرى إلى بنغازى.
كما أعلنت إدارة المطار أنه سيتم تسيير رحلات قريبا إلى سبها بالجنوب الليبى، وإلى مدينة الإسكندرية فى مصر.
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