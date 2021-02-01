جوازات سفر التطعيم.. طريقة ألمانية متبكرة لفتح الحدود

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، اليوم الاثنين، إن برلين تدرس خيارات لاعتماد "جوازات سفر التطعيم" لتحديد الأشخاص المحصنين ضد "كوفيد 19"، وسط دعوات لإعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبى.





وقال هانو كاوتز للصحفيين بحسب "سبوتنيك": "نحن لا نناقش حاليا جوازات سفر التطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبى، نحن ندرس القضايا الرئيسية ونقيمها وبعدها سنعلق على ذلك".

وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضى، إن التوثيق والاعتراف المتبادل بالتطعيم أصبح ذا أهمية قصوى، لأن نهج الاتحاد الأوروبى سيسهل التطبيقات عبر الحدود لمثل هذه الشهادات بين الدول الأعضاء.

على جانب آخر، قالت مارتينا فييتز نائبة المتحدثة باسم الحكومة للصحفيين، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تشهد انخفاضا فى حالات الإصابة الجديدة بكوفيد، نتيجة الإغلاق المطول.

وأضافت: "هذه أخبار جيدة، عدد المرضى الجدد آخذ فى التناقص، فى الأسبوع الماضى، أبلغ معهد روبرت كوخ عن معدل هو الأقل منذ ثلاثة أشهر، وعدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج فى العناية المركزة يتراجع أيضا، نرى أن الإجراءات المتضافرة والجهود المشتركة للحد من الاختلاط لها التأثير المنشود".

مددت ألمانيا الإغلاق على مستوى البلاد، والذى تم فرضه فى 2 نوفمبر، حتى 14 فبراير الجاري، وتعهدت بتسريع طرح اللقاح.