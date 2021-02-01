عاجل.. الشرطة البلجيكية تقتل مهاجما طعن عددا من الأشخاص فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة البلجيكية أن المهاجم طعن امرأة فى محطة قطارات مولبينيك بالعاصمة بروكسل، قبل أن تقتله قوات الشرطة. وبدأت بلجيكا، الأسبوع الماضى، محاكمة الخلية الإيرانية التى يقودها الدبلوماسى أسد الله أسدى، بتهمة الإرهاب، بعد محاولتهم تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية فى باريس عام 2018.

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