الجزائر : استلام 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - وكانت الجزائر تسلمت 50 ألف جرعة من اللقاح الروسى "سبوتنيك فى"، يوم الجمعة الماضى، حيث شرعت فى حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهى العملية التى ستستمر على مدار العام الجارى 2021.
وبحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية، السبت الماضى، بلغ اجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 107.122 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 2.888 وفاة.
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