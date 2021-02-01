أردوغان يعلن التحرك لإعداد دستور جديد لتركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه إجراء إصلاحات شاملة، بينها وضع دستور جديد لتركيا.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "الأناضول" الحكومية، "ربما قد حان الوقت مجددا لمناقشة دستور جديد لتركيا".

وأضاف الرئيس التركي " يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بحزب الحركة القومية".

وزعم خلال تصريحاته " سنعلن قريبا عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسفتها وأهدافها".

ومنذ وصول الإدارة الأمريكية الجديدة للسلطة، يكرر الرئيس التركي مزاعمه حول نيته إجراء حزمة من الإصلاحات الشاملة.