أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم للأسبوع الثالث على التوالي.
وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من استمرار زيادة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول، مضيفا " على المستوى العالمي هذه أخبار مشجعة".
وقال أدهانوم خلال مؤتمر صحفي إن تلك البيانات تظهر أنه يمكن السيطرة على الوباء رغم ظهور سلالات جديدة، موضحا "في حال اتباع نفس التدابير الصحية اللازمة و يمكننا تقليل انتشار العدوى وإنقاذ الأرواح".
وأشار إلى أن فيروس كورونا، كان تحديا لأقوى الأنظمة الصحية في العالم، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقاسم اللقاحات.
وأكد أن التحكم في انتشار فيروس كورونا حاليا، يحمي الأرواح، ويقلل فرص تكاثر المرض ومن ثم منع انتشار سلالات جديدة، ويساعد على ذلك استمرار فعالية اللقاحات الموجودة.
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