الصين وروسيا.. تهديدان خطيران لا يمكن للجيش الأمريكي تجاهلهما

في 22 ديسمبر 2020، حلقت 6 قاذفات استراتيجية - 4 صينية واثنتان روسيتان - في مهمة دورية مشتركة فوق بحر الصين الشرقي واليابان.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تهدف المهمة إلى تطوير وتعميق الشراكة الروسية الصينية الشاملة، وزيادة مستوى التعاون بين الجيشين، وتوسيع قدرتهما على العمل المشترك وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي.
كانت هذه ثاني دورية مشتركة منذ يوليو 2019، ما يؤكد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يمكن استبعاد "فكرة تحالف عسكري روسي صيني مستقبلي".
وهذا يحدث حتى في الوقت الذي تفكر فيه إدارة بايدن في إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الدفاع الأمريكية.
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التهديد من الصين وحدها يتصاعد بسرعة، وتشمل أعمالها المزعزعة للاستقرار، التعدي على بحر الصين الجنوبي، وفرض منطقة دفاع جوي في بحر الصين الشرقي، وعدوان على الفلبين، وإكراه فيتنام، ومضايقة اليابان، ومواجهات حدودية مع الهند، وزيادة الضغط على تايوان.
وتستخدم بكين حاليًا وسائل غير عسكرية - نفسية ودبلوماسية ودعاية وحرب إعلامية - ضد تايوان ، لكن النظام اقترح منذ فترة طويلة أنه يمكن أن يأخذ تايوان بالقوة إذا لم تنجح طرقه غير العنيفة.
ولا تزال الأسئلة مطروحة حول ما إذا كانت البحرية الأمريكية على مستوى التحدي المتمثل في القيام بما هو ضروري لحماية الحلفاء في غرب المحيط الهادئ.
وتمتلك البحرية الصينية، وهي الأكبر في العالم بالفعل، ما يقدر بنحو 350 سفينة وغواصة.
ويتم تعزيز هذه القوات من خلال أسطول الظل الذي يضم أكثر من 2000 "شبح البحر"، متنكرين في زي قوارب صيد ولكنهم مزودون بقاذفات صواريخ ذات 16 أنبوبًا ومدافع مضادة للطائرات.
كما أن البحرية الصينية لا تفتقر إلى التطور.
وتتميز ست فئات جديدة من المدمرات بتصميمات هيكل أكثر تقدمًا، وأجهزة استشعار لأنظمة الدفع، وأسلحة وإلكترونيات.
ويجري تحسين أسطول الغواصات الباليستية الصينية وتوسيعه حيث تم استبدال الصواريخ الباليستية القديمة من طراز 092 Xia-class التي تعمل بالطاقة النووية بـ Type 094-Jin-class SSBNs أربع من هذه الغواصات الأحدث تعمل بالفعل وستزود بصاروخ JL-2 الجديد طويل المدى بمدى يصل إلى 5281 ميلًا.
والصاروخ المحمول الصيني DF-21D قادر على تدمير أسطح حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة على مسافة تصل إلى 1000 ميل.
وبحلول عام 2030، سيكون حجم البحرية الصينية ضعف حجم البحرية الأمريكية ، حسبما قال الكابتن المتقاعد بالبحرية الأمريكية جيمس فانيل أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب مؤخرًا.
وتوقع فانيل أن "الحجم المستقبلي للبحرية الشعبية سيكون حوالي 550 سفينة حربية وغواصة بحلول عام 2030".
ويُنظر إلى نمو البحرية الصينية على أنه جزء من خطة لإخراج الولايات المتحدة من آسيا ، لتصبح القوة المهيمنة في العالم على طول الطريق.
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