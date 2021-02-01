الصين وروسيا.. تهديدان خطيران لا يمكن للجيش الأمريكي تجاهلهما

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تهدف المهمة إلى تطوير وتعميق الشراكة الروسية الصينية الشاملة، وزيادة مستوى التعاون بين الجيشين، وتوسيع قدرتهما على العمل المشترك وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي.

كانت هذه ثاني دورية مشتركة منذ يوليو 2019، ما يؤكد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يمكن استبعاد "فكرة تحالف عسكري روسي صيني مستقبلي".

وهذا يحدث حتى في الوقت الذي تفكر فيه إدارة بايدن في إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الدفاع الأمريكية.

اِقرأ أيضًا

التهديد من الصين وحدها يتصاعد بسرعة، وتشمل أعمالها المزعزعة للاستقرار، التعدي على بحر الصين الجنوبي، وفرض منطقة دفاع جوي في بحر الصين الشرقي، وعدوان على الفلبين، وإكراه فيتنام، ومضايقة اليابان، ومواجهات حدودية مع الهند، وزيادة الضغط على تايوان.

وتستخدم بكين حاليًا وسائل غير عسكرية - نفسية ودبلوماسية ودعاية وحرب إعلامية - ضد تايوان ، لكن النظام اقترح منذ فترة طويلة أنه يمكن أن يأخذ تايوان بالقوة إذا لم تنجح طرقه غير العنيفة.

ولا تزال الأسئلة مطروحة حول ما إذا كانت البحرية الأمريكية على مستوى التحدي المتمثل في القيام بما هو ضروري لحماية الحلفاء في غرب المحيط الهادئ.