FBI يحذر من هجمات قراصنة إلكترونيين مدعومين من روسيا والصين

حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، اليوم الاثنين، من هجمات قرصنة إلكترونية تشنها الصين، لاستهداف بيانات لقاحات وعلاج فيروس كورونا المستجد.
وكتب "إف بي إي"، مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على موقع "تويتر"، "يجب على الباحثين الأمريكيين الذين يدرسون فيروس كوفيد-19، أن يظلوا متيقظين".
وأضافت التغريدة أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، يحذران من أن جهات إلكترونية مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية، قد تحاول جمع بيانات الملكية الفكرية والصحة العامة المتعلقة باللقاحات والعلاجات والاختبارات".
وحذر خبراء الأمن الرقمي الامريكي، من أن قراصنة مدعومين من دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، يخوضون محاولات دؤوبة من أجل سرقة أسرار اللقاحات التي جرى تطويرها ضد فيروس كورونا.
وأكد مكتب الأمن السيبراني البريطاني أنه ملتزم بحماية موارد البلاد، لكنه لم يفصح عن الشيء الكثير.
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