جرحى بهجوم طعن في بلجيكا.. والشرطة تقتل المنفذ

هاجم رجل يحمل سكينا، عددا من الركاب في محطة مترو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفقا لصحيفة "لوسوار" البلجيكية.

وتمكنت الشرطة البلجيكية من تحييد منفذ هجوم الطعن بعدما، تمكن من إصابة عدد من الأشخاص في محطة مترو في مولينبيك غرب بروكسل، لكنها لم تكشف عدد الجرحى أو الضحايا.

وبحسب التقارير، تمكن المشتبه به من طعن امرأة في الحلق، وعدد من الركاب في بروكسل، قبل أن تقتله الشرطة.

ولم تؤكد الشرطة ارتباط الحادث بالإرهاب، لكنها فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.