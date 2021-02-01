هاجم رجل يحمل سكينا، عددا من الركاب في محطة مترو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفقا لصحيفة "لوسوار" البلجيكية.
وتمكنت الشرطة البلجيكية من تحييد منفذ هجوم الطعن بعدما، تمكن من إصابة عدد من الأشخاص في محطة مترو في مولينبيك غرب بروكسل، لكنها لم تكشف عدد الجرحى أو الضحايا.
وبحسب التقارير، تمكن المشتبه به من طعن امرأة في الحلق، وعدد من الركاب في بروكسل، قبل أن تقتله الشرطة.
ولم تؤكد الشرطة ارتباط الحادث بالإرهاب، لكنها فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جرحى بهجوم طعن في بلجيكا.. والشرطة تقتل المنفذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.