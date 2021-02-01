نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 18 ألفا و607 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما سجلت بريطانيا 406 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يعد انخفاض كبير في الوفيات.

وواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادات ضخمة من قبل المواطنين في بريطانيا، بسبب ما أسموه بالخطة الفاشلة منه لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى أوروبيا من حيث الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.