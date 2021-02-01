رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن 2021 برقم الجلوس من وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي بالاردن، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية لإعلان نتائج التوجيهي التكميلي بعد انتهاء فترة امتحانات التوجيهي التكميلي والتي انهاءها بالفعل الطلبة والطالبات بمختلف المناطق الأردنية، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج بعد اعتمادها رسميًا بصورة الكترونية عبر شبكة الانترنت من خلال موقع نتائج التوجيهي الرسمي أو منصة اوبن ايميس التعليمية، وهي أحد أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لاستكمال العملية التعليمية بصورة طبيعية وممارسة التعليم عن بعد في ظل قرارات الحكومة الأردنية بتعليق الدراسة الحضورية للفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمواطنين من انتشار الوباء المستجد.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن

بدأ الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في البحث عن نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن، والمقرر إعلانها بصورة الكترونية عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم سواء كان موقع نتائج التوجيهي المتخصص فقط في عرض النتائج أو موقع منصة أوبن ايميس التعليمية المقرر استخدامها لنشر جميع النتائج الخاصة بالطلاب بمختلف المراحل الدراسية، كما يتم رفع المقررات الدراسية بصيغة pdf حتى يتم الطالب من تحميلها ومذاكرتها واستمرار العملية التعليمية بصورة طبيعية، ويمكنكم الحصول على النتائج من خلال رابط موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 الأردن http://www.tawjihi.jo/، أو من خلال رابط منصة أوبن ايميس الرسمية https://emis.moe.gov.jo/openemis-core/.

نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن 2021

تسيطر حالة من الترقب والقلق على طلاب المملكة الأردنية بالمرحلة الثانوية خاصة بعد انتهاء امتحانات التوجيهي التكميلي 2021، وبدأت معها حالة من الانتظار لموعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن 2021، وقد أوضح السيد الدكتور محي الدين توق وزير التعليم بالدولة انه من الممكن أن يتم إعلان النتائج كاملة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بعد انتهاء جميع أعمال الكنترولات الخاصة بعملية التصحيح ومراجعة إجابات الطلاب عبر المواقع الرسمية التي حددتها الوزارة بالاسم والرقم التعريفي الخاص بالطالب.

تقديم طلبات القبول الموحد بالجامعات الأردنية 2021

كما دعت وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية جميع الطلبة والطالبات خريجي الثانوية الأردنية للعام الحالي وكذلك أولياء الأمور للدخول على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت للاطلاع على كافة النصائح والإرشادات التي تقدمها الوحدة والتعليميات والفيديوهات المرفقة التي تعمل على توضيح طريقة التسجيل وتقديم طلب القبول الموحد في الجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد، وقد أكدت وحدة التنسيق أنه قد تم الانتهاء من تحديث البيانات على الموقع الالكترونية تمهيدًات واستعدادًا لفتح باب استقبال تقديم الطلبات حسب التخصصات المتاحة بالجامعة الأردنية المختلفة.