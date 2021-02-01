توثيق العقود في منصة مدد بطريقة إلكترونيا 1442 في السعودية تعرف علي الطريقة أصحاب المنشآت العامة في القطاع الخاص لديهم الرغبة في التعرف. علي كيفية توثيق العقود من خلال منصة مدد الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة فهي تعتبر إحدى أهم الخدمات الجديدة التي شنتها الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية عديدة والهدف منها هو تحسين الخدمات المقدمة إلي أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة . وذلك من أجل مساعدتهم كيفية تنظيم الأمور المالية والإدارية وتحسين العلاقة التعاقدية .

توثيق العقود في منصة مدد

منصة مدد تمكن أصحاب العمل من توثيق العقود الخاصة بالعاملين وذلك يتم من خلال عقد يتوافق مع نظام العمل في المملكة العربية السعودية. فهي منصة تهدف إلي ضمان حقوق العاملين الخاصة بالأجر في المنشآت العامة في القطاع الخاص . حيث تعمل المنصة علي تنظيم وتحسين العمليات الإدارية والمالية الخاصة بدفع الأجور المستحقة للعمال .فهي تساعد علي تنظيم الأمور المالية الخاصة بالموظفين . ويمكن عبر هذه المنصة إصدار المحافظ الإلكترونية للموظفين من خلال البنك الذي تتعامل معه المؤسسة وتقدم لأصحاب الأعمال الكثير من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بحسن تسير المنشأة ومن ضمن هذه الخدمات.

1_ خدمة إدارة الموظفين .

2_ خدمه إدارة بيانات المنشأة.

3_خدمة إدارة الرواتب .

4_ خدمة توثيق العقود.

5_ خدمة إصدار المحفظة الإلكترونية.

6_ خدمة الربط مع نظام حماية الأجور .

7 خدمة إصدار بطاقات الرواتب .

طريقة توثيق العقود في منصة مدد الالكترونية

يمكن توثيق العقود من خلال اتباع هذه الخطوات :

الدخول إلى منصة مدد الإلكترونية.

ثم بعد ذلك اختيار نظام الالتزام من الصفحة الرئيسية.

قم بالنقر على أيقونة دخول.

ثم كتابه اسم المستخدم.

إدخال كلمه المرور.

كتابه رمز التحقق المرسل عبر الهاتف.

الضغط على أيقونة تحقق.

ثم اختيار التزام توثيق العقود من خلال الصفحة الرئيسية.

الضغط على أيقونة توثيق.

ثم اختيار الموظف المراد توثيق العقد الخاص به.

قم بالضغط على خدمه توثيق العقود الموجودة مقابل الاسم.

ملئ المعلومات الخاصة بالموظف.

الضغط على التالي.

تعبئه بيانات العقد.

الضغط على التالي.

ثم تقوم بقراءة بنود وشروط العقد جيدا قبل الضغط على إرسال.

أتأكد من صحه العقد.

وأخيرا اضغط على أيقونة إرسال.

بعد قيامك بهذه الخطوات سيتم إجراء توثيق العقد من صاحب قبل صاحب العمل يتم بعد ذلك إرسال رسالة إلي الموظف الذى تم توثيق طلبة ليقوم هو بتوثيق العقد .

كيفيه توثيق عقد العمل من خلال الموظف

لكي تقوم بعقد عمل من خلال موظف عليك اتباع بعض الخطوات وهي كالاتي.