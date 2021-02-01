متى اختبار التحصيلي 1442.. موعد الاختبار التحصيلي 2021 وأوقات التسجيل على الاختبارات

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متى اختبار التحصيلي 1442 من الأسئلة الشائعة لدى الطلاب في هذه الأوقات وخاصة من هم طلاب الثانوية من الصف الثالث ثانوي، وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن الجدول الزمني للاختبار التحصيلي ، ويحتوي هذا الجدول على مواعيد التسجيل في الفترة الأولى والتسجيل في الفترة الثانية للاختبار التحصيلي الورقي للطلاب، كما شمل أيضا بداية اختبارات قياس التحصيل الدراسي من بدايته وحتى آخر يوم منه، وينطبق هذا أيضا على اختبارات القدرات العامة.اختبار التحصيلي 1442 وبماذا يفيد هذا الاختبار
يتم تخصيص هذا الاختبار لطلاب المرحلة الثانوية ويهدف بشكل عام إلى قياس قدرات الخريجين من المرحلة الثانوية، ويساعد الجهات التعليمية المعنية على اختيار الطالب المناسب والذي يحصل على أعلى درجة من أجل قبوله في التعليم الجامعي، ويفيد هذا اختبار لأنه يعد وثيقة رسمية ومطلوبة من أغلب الجامعات في المملكة العربية السعودية، من أجل قبول الطالب من عدمه.
ما هو موعد التسجيل في اختبارات قياس التحصيلي
- يوجد هناك فترتين للاختبار هذا، وتبدأ الفترة الأولى في الأول من فبراير 2021 في منتصف الشهر الهجري جمادى الثاني، وتبدأ أيضا الفترة الثانية بنفس الموعد، وفيما يلي موعد التسجيل المبكر على اختبار التحصيلي :
- يبدأ التسجيل في الفترة الأولى للاختبار التحصيلي الورقي من أول شهر فبراير ويستمر حتى الخامس عشر من آذار القادم 2021
- أما التاريخ الهجري يبدأ في التاسع عشر من جمادى الثاني، ويستمر حتى الثاني من شهر شعبان 1442
- بينما تبدأ الفترة الثانية من اختبارات التحصيلي للتسجيل المبكر من الأول من فبراير 2021، ويستمر حتى الثاني عشر من نيسان إبريل 2021
- على أن يصادف في التاريخ الهجري التاسع عشر من جمادى الثاني، ويستمر حتى الثلاثين من شعبان 1442.
- يبدأ في السابع عشر من نيسان إبريل 2021 الفترة الأولى، ويستمر حتى الحادي والعشرين من ذات الشهر 2021
- وعلى التاريخ الهجري يبدأ في الخامس من رمضان ويستمر حتى التاسع منه 1442
- الفترة الثانية من اختبارات التحصيلي تبدأ في الخامس من يونيو 2021، وتستمر حتى التاسع منه
- في حين تبدأ على التاريخ الهجري من الرابع والعشرين من شهر شوال، وتستمر حتى الثامن والعشرين من شوال 1442
- يذكر أن جميع الاختبارات بجميع الفترات تستمر لخمسة أيام فقط.
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