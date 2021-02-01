متى اختبار التحصيلي 1442.. موعد الاختبار التحصيلي 2021 وأوقات التسجيل على الاختبارات

متى اختبار التحصيلي 1442 من الأسئلة الشائعة لدى الطلاب في هذه الأوقات وخاصة من هم طلاب الثانوية من الصف الثالث ثانوي، وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن الجدول الزمني للاختبار التحصيلي ، ويحتوي هذا الجدول على مواعيد التسجيل في الفترة الأولى والتسجيل في الفترة الثانية للاختبار التحصيلي الورقي للطلاب، كما شمل أيضا بداية اختبارات قياس التحصيل الدراسي من بدايته وحتى آخر يوم منه، وينطبق هذا أيضا على اختبارات القدرات العامة.

اختبار التحصيلي 1442 وبماذا يفيد هذا الاختبار

يتم تخصيص هذا الاختبار لطلاب المرحلة الثانوية ويهدف بشكل عام إلى قياس قدرات الخريجين من المرحلة الثانوية، ويساعد الجهات التعليمية المعنية على اختيار الطالب المناسب والذي يحصل على أعلى درجة من أجل قبوله في التعليم الجامعي، ويفيد هذا اختبار لأنه يعد وثيقة رسمية ومطلوبة من أغلب الجامعات في المملكة العربية السعودية، من أجل قبول الطالب من عدمه.

يوجد هناك فترتين للاختبار هذا، وتبدأ الفترة الأولى في الأول من فبراير 2021 في منتصف الشهر الهجري جمادى الثاني، وتبدأ أيضا الفترة الثانية بنفس الموعد، وفيما يلي موعد التسجيل المبكر على اختبار التحصيلي :

يبدأ التسجيل في الفترة الأولى للاختبار التحصيلي الورقي من أول شهر فبراير ويستمر حتى الخامس عشر من آذار القادم 2021

من أول شهر فبراير ويستمر حتى الخامس عشر من آذار القادم 2021 أما التاريخ الهجري يبدأ في التاسع عشر من جمادى الثاني، ويستمر حتى الثاني من شهر شعبان 1442

بينما تبدأ الفترة الثانية من اختبارات التحصيلي للتسجيل المبكر من الأول من فبراير 2021، ويستمر حتى الثاني عشر من نيسان إبريل 2021

على أن يصادف في التاريخ الهجري التاسع عشر من جمادى الثاني، ويستمر حتى الثلاثين من شعبان 1442.

يبدأ في السابع عشر من نيسان إبريل 2021 الفترة الأولى، ويستمر حتى الحادي والعشرين من ذات الشهر 2021

وعلى التاريخ الهجري يبدأ في الخامس من رمضان ويستمر حتى التاسع منه 1442

الفترة الثانية من اختبارات التحصيلي تبدأ في الخامس من يونيو 2021، وتستمر حتى التاسع منه

تبدأ في الخامس من يونيو 2021، وتستمر حتى التاسع منه في حين تبدأ على التاريخ الهجري من الرابع والعشرين من شهر شوال، وتستمر حتى الثامن والعشرين من شوال 1442

يذكر أن جميع الاختبارات بجميع الفترات تستمر لخمسة أيام فقط.

ما هو موعد التسجيل في اختبارات قياس التحصيليأوقات بداية اختبار التحصيلي الفترة الأولى والثانية