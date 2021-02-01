طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي عن بعد لعام 1442 عبر موقع قياس

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي عن بعد لعام 1442، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في الاختبار التحصيلي لهذا العام أمام طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية، ويعتبر اليوم الأثنين الموافق واحد من فبراير الجاري هو أول أيام التسجيل أمام طلاب المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية، والجدير ذكره أن تعتبر تلك الاختبارات هامة أمام من يريد تحسين درجاته التي تسمح له بالالتحاق بالمجال الجامعي الذي يرغب فيه، حيثُ أن درجات تلك الاختبار تضاف إلى درجات الشهادة الثانوية.

اختبار التحصيلي عن بعد لعام 1442

الاختبار التحصيلي هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة العلمية التراكمية عن جميع صفوف المرحلة الثانوية والتي تقيس مدى حصيلة الطلبة والطالبات الدراسية حول المرحلة الثانوية، فهو يمثل تقيم تعليمي للطلاب الشعبة العلمية وقياس قدرتهم في المواد العلمية كالفبزياء وعلم الأحياء والكيمياء وكذلك الرياضيات يتم توزيع الوزن النسبي من الأسئلة في الاختبار التحصيلي كالأتي:

الصف الأول الثانوى بنسبة 20٪

الصف الثاني الثانوي بنسبة 30٪

الصف الثالث الثانوي بنسبة 50٪

حيث يتم توزيع أسئلة الصفوف الثلاثة بالنسب التقريبية السابقة، وهنا يمكن القول أن تلك الاختبارات تعتبر هامة لطلاب الثانوية لأنها تشارك في تحديد مستقبلهم الجامعي.

الولوج على الرابط الرسمي الخاص برابط قياس تعبئة رقم السجل المدنى وكلمة المرور الخاصة بالزائر فتح الملف الشخصي الخاصة بالزائر اختيار خانة الاختبارات المتاحة اختيار خانة الاختبار التحصيلي والأختيار بين الاختبار الورقي أم عبر الحاسوب ثم اختيار مكان أداء اختبار التحصيلي والموعد المناسب لأداء الاختبار.

موعد الفترة الأولى من تسجيل اختبار تحصيلي للبنين من اليوم الأثنين (19/6/1442 _ 1/2/2021) حتى يوم (2/8/1442 _15/3/2021)

موعد الفترة الأولى من تسجيل اختبار تحصيلي للبنات من يوم (26/6/1442 _8/2/2021) حتى يوم (2/8/1442 _15/3/2021)

موعد تسجيل الفترة الثانية للبنين من يوم(19/6/1442 _1/2/2021) حتى يوم (30/8/1442 _12/4/2021 )

موعد تسجيل الفترة الثانية للبنات من يوم (26/6/1442 _8/2/2021) حتى (30/8/1442 _12/4/2021).

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اختبارات قياس هي مجموعة من الاختبارات التي يخوضها طلبة الثانوية العامة داخل المملكة بهدف القبول في كليات الجامعة السعودية كما أشارنا سابقاً ، وهناك مجموعة من الاختبارات التي يتم إجراءها بعد انتهاء المرحلة الجامعية.