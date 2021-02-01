الأردن : 7 سنوات ونصف لاب اربعيني اعتدى على ابنته 300 مرة

دوت الخليج :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى مؤخرا حكما بالاشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونصف السنة على شخص في الاربعين من عمره بتهمة هتك العرض مكرر 300 مرة .

وبحسب تفاصيل القضية : ان الاربعيني اعتاد ان يقوم بالاعتداء على ابنته منذ طفوتها وحتى بلوغها الستة عشر عاما ، وكانت الفتاة تشعر بالخوف من والداها الذي كان يقوم بتهديدها مما جعلها لا تخبر احدا .

واضافة للتفاصيل : فان الاب كان يقوم بهتك عرض ابنته خلال تغيب والدتها عن المنزل ، وبعد اكتشاف الامر تم ملاحقة الاب ومحاكمته .