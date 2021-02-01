أخبار اليمن : تقلبات جوية عنيفة تجتاح المحافظات.. وفلكي يمني يحذر

تقلبات جوية عنيفة تجتاح المحافظات.. وفلكي يمني يحذرأكد الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، أنه بدءاً من مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع، تتعرض اليمن لحالة من عدم الاستقرار وتقلبات جوية عنيفة تجتاح معظم محافظات ومدن الجمهورية.

وحذر الفلكي الشوافي الصيادين ومرتادي البحر من رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب امتداداً إلى سواحل لحج وتعز خصوصاً الخميس والجمعة.

وتوقع الفلكي اليمني رياح خفيفة إلى معتدلة (نشطة نسبياً) على بعض المناطق في المرتفعات والأحواض الجبلية ليلة الثلاثاء والأربعاء، مشيراً إلى ان النشاط النسبي للرياح يعمل على قلب/خلط الهواء القريب من الأرض بالطبقة الاعلى ويحد من تبريد الطبقة القريبة من سطح الأرض نتيجة زيادة الاشعاع ليلاً.

ودعا الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، المزارعين إلى توخي الحذر والتعامل مع الحالة حسب الطبيعة لكل منطقة/موضع، وعدم استبعاد أي تأثير للاجواء الباردة على مزروعاتهم خصوصاً إذا كانت الرياح ساكنة والسماء صافية حتى نهاية الأسبوع القادم.

ونبه الفلكي اليمني المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر في المرتفعات والأحواض الجبلبة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

وحث الفلكي الشوافي رعاة المواشي والنحالين على حماية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.

ولفت الشوافي إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة ومثيرة للغبار وأجواء باردة نسبياً على بعض المناطق في الصحاري الداخلية، مؤكداً أن الأجواء دافئة ودرجة الحرارة مستقرة ما بين (20~30) درجة مئوية في المناطق والمدن الساحلية اليمنية.