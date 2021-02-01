الاتحاد الإفريقى يعقد الدورة الـ41 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المفوضية، فى بيان اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه سيتم خلال الدورة مناقشة تقارير مختلفة تتضمن أنشطة اللجان الفرعية وتقارير اللجان الفنية المتخصصة وتقارير المفوضية والمنظمات والوكالات المتخصصة بالاتحاد الإفريقى. كما تبحث الدورة مشروعات قرارات الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذى وجدول أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس الاتحاد الإفريقى.

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