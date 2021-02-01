الأمم المتحدة تدعو القيادة العسكرية فى ميانمار إلى احترام نتيجة الانتخابات

وجددت باشليه -بحسب بيان صادر اليوم من مقر الأمم المتحدة فى جنيف- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، القيادة العسكرية فى ميانمار إلى احترام نتيجة الانتخابات.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى قلقها من التقارير التى تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن 45 شخصا، بما فى ذلك نواب منتخبون، ودعت الى إطلاق سراحهم فورا، لافتة إلى تقارير أخرى مزعجة عن تعرض الصحفيين للمضايقة أو الهجوم، بجانب القيود المفروضة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى؛ مما سيحد من الوصول اإلى المعلومات وحرية التعبير فى وقت وصفته باشليه بالحرج والمخيف لشعب ميانمار.
وأعربت المفوضة السامية أيضاً عن المخاوف العميقة من حملة قمع عنيفة ضد الأصوات المعارضة، وذكَّرت القيادة العسكرية هناك بأن ميانمار ملزمة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، بما فى ذلك الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة.
وحثت ميشيل باشليه، المجتمع الدولى، على التضامن مع شعب ميانمار فى هذا الوقت، كما حثت جميع الدول التى لها نفوذ على اتخاذ خطوات لمنع انهيار المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان الهشة التى حققتها ميانمار خلال انتقالها من الحكم العسكرى.
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