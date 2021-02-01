الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى صعدة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قال المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش "شنت هجومًا نوعيًا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع فى مديرية باقم شمالى غرب محافظة صعدة".

وأشار المركز إلى أن قوات الجيش "تمكنت من دحر ميليشيا الحوثى الانقلابية من مواقع فى المدخل الشمالى الغربى لمركز مديرية باقم، منها تبة أبو على"، مضيفًا أن المعركة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات، إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات القتالية.