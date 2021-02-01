طالبان تعلن مواصلة القتال ضد القوات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة طالبان، اليوم الإثنين، مواصلة القتال ضد القوات الأمريكية حال عدم التزامها الاتفاق الموقع معها، والقاضى بانسحابها من أفغانستان بحلول منتصف 2021، حسبما ذكر أحد مسؤولى الحركة الإثنين فى طهران.





وكان وفد من الهيئة السياسية للحركة، برئاسة كبير مفاوضيها الملا عبد الغنى بارادار، وصلوا الى إيران، الثلاثاء الماضى، بدعوة من وزارة الخارجية، وهى الزيارة التى تأتى بعد مفاوضات تم استئنافها فى الدوحة بين الحكومة الأفغانية والحركة المتطرفة فى مطلع يناير الماضى.

وقال أحد أفراد فريق الحركة التفاوضى، محمد سهيل شاهين، خلال مؤتمر صحفى: "اذا انسحبوا من أفغانستان خلال 14 شهراً (من إبرام الاتفاق) سنلتزم أيضًا. ما لم يلتزموا، سنقوم بمراجعة".

وتابع: "بقاء القوات بعد انقضاء 14 شهرًا، أكانت أمريكية أم لحلف شمال الأطلسى، يعنى استمرار احتلال أفغانستان، قاتلنا الاحتلال على مدى 20 عامًا. لذا، فى هذه الحال، سنكون مضطرين لمواصلة القتال والجهاد".

وشدد على أن اتفاق الحركة هو "مع الحكومة الأمريكية" أيا كان رئيسها، مضيفاً "اذا أرادوا إعادة تقييمه يمكنهم ذلك، لكنهم ملزمون احترامه".

وأعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، عزمها على إعادة النظر بالاتفاق الذى أبرم فى فبراير 2020 بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان، وتقييم مدى احترام الحركة له.