فرنسا تؤكد دعمها الكامل لملتقى الحوار السياسى الليبى: حان وقت التغيير

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة لها على موقع "تويتر"، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، إنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسى المجتمع فى جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر 2021".

وأكدت السفارة الفرنسية على أنه قد "حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها".