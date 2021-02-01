 بلجيكا.. هجوم مسلح في مترو أنفاق بروكسل 

شهدت إحدى محطات مترو أنفاق العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين، هجوما مسلحا قام به شخص، تم اعتقاله لاحقا من قبل الشرطة.
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بقيام رجل كان بحوزته سكين، بالهجوم على ركاب إحدى محطات المترو في بروكسل في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت موسكو). وفقا لما نقلته قناة "آر تي بي إف" البلجيكية.
فقد صرحت الشرطة البلجيكية، بأن "ما وقع لم يكن اعتداء ذا طبيعة إرهابية، بل كان اعتداء في سياق مسألة خاصة، جرى بين سيدة وصديقها السابق الذي قام بطعنها".
وقالت الشرطة: إنه "أسفر عن هذا الهجوم، وقوع عدة إصابات دون أن تدلي بأي معلومات أخرى". وتتابع شرطة السكك الحديدية البلجيكية التحقيق في هذه الواقعة.
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