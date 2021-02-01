الصحة العالمية: نجري محادثات مثمرة في الصين حول منشأ كورونا 

أعلنت ماريا فان كيركوف المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لشؤون فيروس كورونا، أن فريقا من المنظمة يزور الصين للتقصي في منشأ الفيروس ويجري محادثات مثمرة مع الجانب الصيني.
وقالت كيركوف في تصريح لها: "فريق المنظمة يجري مناقشات مثمرة للغاية مع الصينيين، ويزور مستشفيات مختلفة... وقام بزيارة جيدة للغاية إلى أحد الأسواق".
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