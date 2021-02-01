بريطانيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات بكورونا منذ ديسمبر 

أظهرت أرقام حكومية بريطانية اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات اليومية بكورونا انخفضت إلى 406 والإصابات سجلت 18607 في حصيلة كانت الأدنى منذ ديسمبر الماضي.
بريطانيا تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات بكورونا منذ ديسمبرجونسون: إجراءات الإغلاق تعمل ومن السابق لأوانه رفعها
وعدد حالات الوفيات اليوم سجل انخفاضا عن حصيلة يوم أمس الأحد التي بلغت 587، كما تراجع عدد الإصابات بعدما سجل أمس 21088.
كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى 9.296 مليون من 8.977 مليون في اليوم السابق.
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 3835783، وحالات الوفاة 106564.
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