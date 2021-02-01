عثرت أجهزة الأمن في الكويت على جثة جندي عراقي في جزيرة بوبيان، تعود إلى فترة الغزو العراقي للبلاد عام 1990.
وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بالعثور على جثة ملفوفة في خيمة في جزيرة بوبيان ،واتضح أن بداخل اللفافة جثة لعسكري عراقي.
وأوضحت أن الجندي كان بحوزته الهوية الخاصة به وبزيه الرسمي وأنه متوفى منذ الغزو العراقي.
وأشارت إخطار السلطات العراقية بالواقعة ،فيما رجح مصدر أمني ان تكون عوامل الطقس وراء الكشف عن الجثة .
وكان الجيش العراقي تدخل عسكريا لغزو الكويت عام 1990 خلال حكم صدام حسين، ما أدى إلى تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على جثة عسكري عراقي تعود لوقت الغزو في الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.