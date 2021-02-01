بايدن يهدد قادة الانقلاب في ميانمار

هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات ضد ميانمار، إذا لم يتخذ الجيش خطوات للتراجع عن الانقلاب العسكري الذي نفذه ضد السلطة صباح اليوم.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بيان: "الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال التقارير التي تفيد بأن الجيش في بورما اتخذ خطوات لتقويض التحول الديمقراطي في البلاد".

ودعت بساكي القادة العسكريين الذين يقفون وراء الانقلاب بمن فيهم، قائد الانقلاب الجنرال مين أون هيلانج، إلى إطلاق سراح المعتقلين والالتزام بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون.

وكان جيش ميانمار قد تحرك في وقت سابق من صباح اليوم للقبض على رئيسة الحكومة، ورئيس البلاد، وعدد من قادة الحزب الحاكم، بعدما قطع الاتصالات والانترنت عن البلاد وأعلن فرض حالة الطوارئ.

وزعم قادة الانقلاب أن الانتخابات التي أجريت مؤخرًا تم تزويرها، وأنه تحرك من أجل إجراء انتخابات نزيهة حقيقية، سيسلم فيها السلطة إلى الفائز.