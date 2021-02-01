حتى تتمكن من الطلاق.. مساعد ميلانيا: السيدة الأولى كانت "تعد الدقائق" على نهاية حكم ترامب

زعم مساعد البيت الأبيض السابق أوماروزا مانيجو نيومان ذات مرة أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب كانت "تعد كل دقيقة" حتى نهاية رئاسة زوجها دونالد ترامب حتى تتمكن من الطلاق منه، ومع ذلك، بعد تنصيب منافسه جو بايدن، ويبدو أن الاثنين غادرا بسعادة إلى فلوريدا معًا.
وعلى الرغم من التكهنات المستمرة حول "الطلاق الوشيك" لدونالد وميلانيا ترامب و"الزواج التبادلي"، فإن علاقتهما أفضل بكثير ما يعتقده معظم الناس - وكشفت ستيفاني وولكوف النقاب خلال بودكاست هوليوود لايف.
ويزعم مضيف البودكاست أن الرئيس السابق ترامب يتصل بزوجته مباشرة بعد كل تجمع، ويسألها عن رأيها في أدائه المعتاد قائلا " مرحبا يا حبيبتي، كيف كنت؟".
ويتذكر وولكوف: "كانت دائمًا أول مكالمة هاتفية له، دائمًا، بغض النظر عن مكان وجودها".
ووفقًا لصديق ومستشار السيدة الأولى السابق، فإن زوجة ترامب كانت دائمًا موجودة من أجله لرفع معنوياته.
وتدعي مؤلفة كتاب "ميلانيا وأنا" قائلة: "تخبره كيف هو الأمر، لكنها أيضًا تحرص على ترقيته واحتضان ما يفعله، لأن هذه هي هي".
ويقول وولكوف: "أعتقد أن طريقتهم في إظهار المودة تجاه بعضهم البعض هي إخبارها له كم هو رائع وعظيم".
ووفقًا لمساعد ميلانيا السابق، فإن السيدة الأولى السابقة لا تحب الحديث عن زواجها.
ومع ذلك، فهي تعتقد أنه على الرغم من تواصل ميلانيا الفاتر في بعض الأحيان مع زوجها، فإن الزوجين - اللذين عقدا قرانهما منذ 16 عامًا - ما زالا يشعران ببعضهما البعض.
وجادل وولكوف: "لم أكن أدرك ذلك، ولكن عندما ترى التواصل البصري والإغراء من خلال تلك النظرة، فإن الأمر يتعلق بذلك أكثر مما أعتقد أنه أي شيء آخر".
وعلى الجانب الآخر، يحب المتصيدون عبر الإنترنت و"محللو" وسائل التواصل الاجتماعي القول بأن الزوجين على وشك الطلاق إلى الأبد.
ورفضت ميلانيا من حين لآخر يد زوجها علنًا خلال فترة رئاسته، بينما كانت أحيانًا تعبر أيضًا عن تعابير وجهها توحي بأنها تفضل أن تكون في مكان آخر غير شركة زوجها.
لكن السيدة الاولى السابقة عادة ما رفضت الشائعات حول زواجها الذي انهار بملاحظة قصيرة "نحن بخير"، ما لم يكن جيدًا، رغم ذلك، هو التكهنات الإعلامية حول حياتها العاطفية، وفقا لما اعترفت به ذات مرة.
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