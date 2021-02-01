دونالد ترامب يعين فريق دفاع قانوني جديد قبل محاكمته

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محمد سياف - ابو ظبي - عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فريق دفاع قانوني جديدًا قبل وقت قصير من بدء المحاكمة الثانية للمساءلة، وقال مكتب ترامب مساء الأحد إن فريق الدفاع سيرأسه ديفيد شوين وبروس كستر.

ذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن فريق الدفاع عن ترامب المكون من خمسة محامين لن يمثل الجمهوري بعد كل شيء، مشيرة إلى خلافات حول استراتيجيته القانونية.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن ترامب يريد من المحامين توجيه اتهامات لا أساس لها بتزوير الانتخابات ، بدلاً من التشكيك في شرعية إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته.

وفقًا لشبكة CNN، لم يتلق المحامون أي دفعة مقدمة ولم يوقعوا على أي خطاب نوايا.

ذكر الإعلان الصادر عن مكتب ترامب أن كلاً من شي وين وكاستر اعتبرا محاكمة ترامب غير دستورية. وقد تبنت الغالبية العظمى من الجمهوريين في مجلس الشيوخ هذا الرأي مؤخرًا.

واجه ترامب محاكمة عزل ثانية غير مسبوقة بسبب الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول في 6 يناير من طرف أنصاره بعد خطابه التحريضي .

واتهم المشرعون ترامب بإثارة شغب و تحريض مؤيديه بعد تجمع حاشد نظمه وما أدي إلى مهاجمة مبنى الكابيتول من طرف مؤيديه وقتل خمسة أشخاص على اثرها من بينهم أفراد من الشرطة.

من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب من طرف أعضاء في مجلس الشيوخ في يوم 8 فبراير.